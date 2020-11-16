Майя Санду впевнено перемогла на виборах президента Молдови

Зазначається, що за попередніми даними ЦВК, за підсумком обробки 99,35% бюлетенів, екс-прем’єр-міністр Молдови Майя Санду набрала 57,42%, чинний президент Ігор Додон — 42,58% голосів.

На даний момент ЦВК Молдови підрахувала 1 619 500 голосів, та відпрацювала 2129 з 2143 протоколів.

Перші же екзитполи показали впевнену перемогу Санду з розривом майже не в 10% від пока ще діючого президента Ігоря Додона. Після закриття виборчих дільниць Майя Санду з’явилася перед журналістами та подякувала усім громадянам Молдови, які за неї проголосували, пише ВВС. Вона такж заявила, що її опонентам не вдалося розірвати страну за етнічним та мовним принципами.

“Ця перемога — наша загальна перемога, я пишаюся своєю командою та всіма молодими людьми, які прийняли участь у голосуванні”, — сказала Санду.

Нагадаємо, у Молдові 1 листопада відбувся перший тур президентських виборів. Переможця не визначили і призначили другий тур на 15 листопада. У нього вийшли екс-прем’єр-міністр країни Майя Санду і чинний президент Ігор Додон.