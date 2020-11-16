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Майя Санду уверенно победила на выборах президента Молдовы

Майя Санду уверенно победила на выборах президента Молдовы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Молдове по итогам обработки более 99% бюллетеней голосования на выборах президента с отрывом в почти 15% лидирует Майя Санду. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ЦИК Молдовы.

Отмечается, что по предварительным данным ЦИК, по итогам обработки 99,35% бюллетеней, экс-премьер-министр Молдовы Майя Санду набрала 57,42%, действующий президент Игорь Додон — 42,58% голосов.

На данный момент ЦИК Молдовы подсчитала 1 619 500 голосов, и отработала 2129 из 2143 протоколов.

Первые же экзит-полы показали уверенную победу Санду с разрывом почти в 10% с пока еще действующим президентом Игорем Додоном. После закрытия избирательных участков Майя Санду появилась перед журналистами и поблагодарила всех граждан Молдовы, которые за нее проголосовали, пишет ВВС. Она так же заявила, что ее оппонентам не удалось разорвать страну по этническому и языковому принципам.

“Эта победа — наша общая победа, я горжусь своей командой и всеми молодыми людьми, которые приняли участие в голосовании”, — сказала Санду.

Напомним, в Молдове 1 ноября состоялся первый тур президентских выборов. Победителя не определили и назначили второй тур на 15 ноября. В него вышли экс-премьер-министр страны Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

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