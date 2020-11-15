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Другий тур президентських виборів у Молдові: явка вже 8%

Другий тур президентських виборів у Молдові: явка вже 8%

Київ • УНН

 • 13034 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Молдові у неділю, 15 листопада, відбувається другий тур президентських виборів, за більш як дві години з початку голосування явка перевищила 8%. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ЦВК країни.

Так, станом на 9:30 явка сягає вже 8,18%.

ЦВК країни також вказала, що на трьох зарубіжних виборчих дільницях - у Баку, Страсбурзі та Будапешті - програма голосування була скорочена. "У Баку голосування буде проходити з 7 до 18 годин, в Страсбурзі - з 7 до 20 годин, а в Будапешті - з 7 до 19 годин", - додали у ЦВК, пише Noi.md.

Водночас поліція уже прозвітувала про перші порушення на другому турі виборів. Заступник голови Генерального інспекторату поліції Молдови Марін Максіан розповів, що в день виборів зареєстровано вже два інциденти. Вчора, у день тиші, було 14 таких інцидентів.

Також він повідомив, що вранці, о 7 годині на мосту Сенетеука в населеному пункті Флорешти кілька людей розкидали колючі металеві інструменти, були пошкоджені шини автомобілів місцевих жителів.

"О 7:00 на мосту Сенетеука в Флорешті деякі люди кинули гострі металеві інструменти на праву сторону дороги, в результаті чого кілька людей і вантажівки постраждали від технічних несправностей. У зв'язку з цим хочу відзначити, що справа зареєстрована і розпочато розслідування. Співробітники правоохоронних органів засуджують такі дії", - сказав Максіан,якого цитує Jurnal.md.

У Молдові 1 листопада відбувся перший тур президентських виборів. Переможця не визначили і призначили другий тур на 15 листопада. У нього вийшли екс-прем'єр-міністр країни Майя Санду і чинний президент Ігор Додон.

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