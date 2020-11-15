Второй тур президентских выборов в Молдове: явка уже 8%

Так, по состоянию на 9:30 явка достигает уже 8,18%.

ЦИК страны также указала, что на трех зарубежных избирательных участках - в Баку, Страсбурге и Будапеште - программа голосования была сокращена. "В Баку голосование будет проходить с 7 до 18 часов, в Страсбурге - с 7 до 20 часов, а в Будапеште - с 7 до 19 часов", - добавили в ЦИК, пишет Noi.md.

В то же время полиция уже отчиталась о первых нарушениях во втором туре выборов. Заместитель председателя Генерального инспектората полиции Молдовы Марин Максиан рассказал, что в день выборов зарегистрировано уже два инцидента. Вчера, в день тишины, было 14 таких инцидентов.

Также он сообщил, что утром, в 7:00 на мосту Сэнэтэука в населенном пункте Флорешты несколько человек разбросали колючие металлические инструменты, были повреждены шины автомобилей местных жителей.

"В 7:00 на мосту Сэнэтэука в Флореште некоторые люди бросили острые металлические инструменты на правую сторону дороги, в результате чего несколько человек и грузовики пострадали от технических неисправностей. В связи с этим хочу отметить, что дело зарегистрировано и начато расследование. Сотрудники правоохранительных органов осуждают такие действия", - сказал Максиан, которого цитирует Jurnal.md.

В Молдове 1 ноября состоялся первый тур президентских выборов. Победителя не определили и назначили второй тур на 15 ноября. В него вышли экс-премьер-министр страны Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.