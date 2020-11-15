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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 36505 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 61208 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 81342 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 91270 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 99344 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 113866 просмотра

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Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 115154 просмотра

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3 марта, 15:41 • 126396 просмотра

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Второй тур президентских выборов в Молдове: явка уже 8%

Второй тур президентских выборов в Молдове: явка уже 8%

Киев  •  УНН

 • 13029 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Молдове в воскресенье, 15 ноября, проходит второй тур президентских выборов, за более чем два часа с начала голосования явка превысила 8%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ЦИК страны.

Так, по состоянию на 9:30 явка достигает уже 8,18%.

ЦИК страны также указала, что на трех зарубежных избирательных участках - в Баку, Страсбурге и Будапеште - программа голосования была сокращена. "В Баку голосование будет проходить с 7 до 18 часов, в Страсбурге - с 7 до 20 часов, а в Будапеште - с 7 до 19 часов", - добавили в ЦИК, пишет Noi.md.

В то же время полиция уже отчиталась о первых нарушениях во втором туре выборов. Заместитель председателя Генерального инспектората полиции Молдовы Марин Максиан рассказал, что в день выборов зарегистрировано уже два инцидента. Вчера, в день тишины, было 14 таких инцидентов.

Также он сообщил, что утром, в 7:00 на мосту Сэнэтэука в населенном пункте Флорешты несколько человек разбросали колючие металлические инструменты, были повреждены шины автомобилей местных жителей.

"В 7:00 на мосту Сэнэтэука в Флореште некоторые люди бросили острые металлические инструменты на правую сторону дороги, в результате чего несколько человек и грузовики пострадали от технических неисправностей. В связи с этим хочу отметить, что дело зарегистрировано и начато расследование. Сотрудники правоохранительных органов осуждают такие действия", - сказал Максиан, которого цитирует Jurnal.md.

В Молдове 1 ноября состоялся первый тур президентских выборов. Победителя не определили и назначили второй тур на 15 ноября. В него вышли экс-премьер-министр страны Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

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