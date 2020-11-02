Президентські вибори у Молдові: офіційно призначено другий тур, Санду - лідирує
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Колишня прем’єр-міністерка Молдови і лідерка опозиційної проєвропейської Партії дії і солідарності Майя Санду набирає 36,16% голосів виборців на виборах президента країни, що відбулися 1 листопада. Про це повідомляє ЦВК Молдови за підсумками підрахунку 100% бюлетенів виборців, пише УНН.
Чинний глава держави Ігор Додон набрав 32,61% голосів.
Третє місце у лідера “Нашої партії” і мера міста Бєльці Ренато Усатого (16,90%).
Таким чином, Санду і Додон проходять до другого туру голосування, який призначений на 15 листопада. Для перемоги в першому турі кандидатам було необхідно заручитися підтримкою більше 50% виборців, що проголосували.
Явка на виборах 1 листопада становила 42,76%.
Виборчий штаб Санду заявляв, що зафіксував понад 300 порушень у ході голосування.
“Сьогодні я побачила багато спроб вкрасти вибори. Були спроби організованого підвезення виборців, провокації та інші порушення... Тільки по організації підвозу виборців надійшло 300 заяв. Всі вони задокументовані, будуть вивчені і спрямовані нами в поліцію і прокуратуру”, — заявила вчора Санду в ході брифінгу після закриття виборчих дільниць. Вона також подякувала виборцям за високу явку, яку вони продемонстрували в непростих умовах пандемії коронавірусу.