Вибори в Молдові: виборчі дільниці в країні зачинилися
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Виборчі дільниці для голосування на президентських виборах в Молдові зачинилися, починається підрахунок голосів, передає УНН.
За попередніми даними Центрвиборчкому країни, до цього часу на території Молдови в голосуванні взяли участь 42,74% виборців, або понад 1,2 мільйона, що менше, ніж на президентських виборах 2016 року. Тоді перший тур виборів від 30 жовтня 2016 року відбувся при явці виборців 50,95%.
За звітом поліції за станом до 20 години, який цитує NewsMaker.md, була інформація про 173 можливих порушення, зокрема:
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- 29 випадків навмисного блокування входу на виборчі дільниці, де голосували придністровці;
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- 10 повідомлень про ймовірний підкуп виборців;
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- 59 повідомлень про "підвезення" виборців, у чотирьох випадках інформація не підтвердилася.
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Наразі чинний глава Молдови Ігор Додон вийшов до преси.
Як повідомляв УНН, у Молдові 1 листопада відбувалися вибори президента.