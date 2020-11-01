Вибори в Молдові: виборчі дільниці в країні зачинилися

За попередніми даними Центрвиборчкому країни, до цього часу на території Молдови в голосуванні взяли участь 42,74% виборців, або понад 1,2 мільйона, що менше, ніж на президентських виборах 2016 року. Тоді перший тур виборів від 30 жовтня 2016 року відбувся при явці виборців 50,95%.

За звітом поліції за станом до 20 години, який цитує NewsMaker.md, була інформація про 173 можливих порушення, зокрема:



29 випадків навмисного блокування входу на виборчі дільниці, де голосували придністровці;



10 повідомлень про ймовірний підкуп виборців;



59 повідомлень про "підвезення" виборців, у чотирьох випадках інформація не підтвердилася.



Наразі чинний глава Молдови Ігор Додон вийшов до преси.

Як повідомляв УНН, у Молдові 1 листопада відбувалися вибори президента.