У Молдові на виборах президента проголосували вже чверть виборців

Так, наразі проголосували вже близько 760 тисяч осіб, або 26,7%. Жінки лідирують в голосуванні за президента. Найактивніші - люди віком 56-70 років.

Водночас, до 13:30 правоохоронці зареєстрували вже 43 офіційних скарги про порушення на виборах у Молдові. Серед порушень 8 випадків підвозу виборців, випадок передвиборної агітації, а також був зареєстрований випадок фотографування виборчих бюлетенів.

"До теперішнього часу поліція зареєструвала 43 звернень, в тому числі організоване підвезення виборців. Поліція зафіксувала 6 випадків блокування траси у Варниці. Були зареєстровані випадки фотографування виборчих бюлетенів. Вісім випадків транспортування виборців, з яких 3 не перевірені, 6 випадків передвиборної агітації. У Флорештах члени ЦВК не мали масок і термометрів. Були подані два звернення до Центральної виборчої комісії (ЦВК). Більшість звернень, що надходять від громадян, не відповідають дійсності", - оголосив під час брифінгу заступник начальника молдовської поліції Марін Максіан, якого цитує Nokta.md.

Як повідомляв УНН, в Молдові 1 листопада відбуваються вибори президента.