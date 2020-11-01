В Молдове на выборах президента проголосовали уже четверть избирателей

Так, на данный момент проголосовали уже около 760 тысяч человек, или 26,7%. Женщины лидируют в голосовании за президента. Самые активные - люди в возрасте 56-70 лет.

В то же время, до 13:30 правоохранители зарегистрировали уже 43 официальных жалобы о нарушениях на выборах в Молдове. Среди нарушений 8 случаев подвоза избирателей, случай предвыборной агитации, а также был зарегистрирован случай фотографирования избирательных бюллетеней.

"До настоящего времени полиция зарегистрировала 43 обращений, в том числе организованный подвоз избирателей. Полиция зафиксировала 6 случаев блокировки трасс-три в Варнице. Были зарегистрированы случаи фотографирования избирательных бюллетеней. Восемь случаев транспортировки избирателей, из которых 3 не проверены, 6 случаев предвыборной агитации. Во Флорештах члены ЦИК не имели масок и термометров. Были поданы два обращения в Центральную избирательную комиссию (ЦИК). Большинство обращений, поступающих от граждан, не соответствуют действительности", - заявил во время брифинга заместитель начальника молдавской полиции Марин Максиан, которого цитирует Nokta.md.

Как сообщал УНН, в Молдове 1 ноября проходят выборы президента.