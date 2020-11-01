Выборы в Молдове: избирательные участки в стране закрылись

По предварительным данным Центризбиркома страны, к этому времени на территории Молдовы в голосовании приняли участие 42,74% избирателей, или более 1,2 миллиона, что меньше, чем на президентских выборах 2016 года. Тогда первый тур выборов от 30 октября 2016 года состоялся при явке избирателей 50,95%.

Согласно отчету полиции по состоянию к 20 часам, который цитирует NewsMaker.md, имелась информация о 173 возможных нарушениях, в частности:



29 случаев намеренного блокирования входа на избирательные участки, где голосовали приднестровцы;



10 сообщений о предполагаемом подкупе избирателей;



59 сообщений о “подвозе” избирателей, в четырех случаях информация уже не подтвердилась.



Сейчас действующий глава Молдовы Игорь Додон вышел к прессе.

Как сообщал УНН, в Молдове 1 ноября проходили выборы президента.