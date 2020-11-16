Зеленський привітав Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові

“Вітаю Майю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові. З нетерпінням очікую на подальше зміцнення відносин між Україною та Молдовою задля європейського майбутнього наших народів”, - написав Зеленський.

Як повідомляв УНН раніше, у Молдові за підсумками обробки понад 99% бюлетенів голосування на виборах президента з відривом у майже 15% лідирує опозиційна кандидатка - прозахідна колишня очільниця уряду Майя Санду.

У Молдові 1 листопада відбувся перший тур президентських виборів. Переможця не визначили і призначили другий тур на 15 листопада. У нього вийшли екс-прем'єр-міністр країни Майя Санду і чинний президент Ігор Додон.

Вітаю @sandumaiamd з перемогою на президентських виборах у Молдові. З нетерпінням очікую на подальше зміцнення відносин між Україною та Молдовою задля європейського майбутнього наших народів.