Зеленський привітав Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав Майю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові, вказавши, що очікує зміцнення відносин між країнами. Про це передає УНН із посиланням на Twitter Президента.
“Вітаю Майю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові. З нетерпінням очікую на подальше зміцнення відносин між Україною та Молдовою задля європейського майбутнього наших народів”, - написав Зеленський.
Як повідомляв УНН раніше, у Молдові за підсумками обробки понад 99% бюлетенів голосування на виборах президента з відривом у майже 15% лідирує опозиційна кандидатка - прозахідна колишня очільниця уряду Майя Санду.
У Молдові 1 листопада відбувся перший тур президентських виборів. Переможця не визначили і призначили другий тур на 15 листопада. У нього вийшли екс-прем'єр-міністр країни Майя Санду і чинний президент Ігор Додон.
Вітаю @sandumaiamd з перемогою на президентських виборах у Молдові. З нетерпінням очікую на подальше зміцнення відносин між Україною та Молдовою задля європейського майбутнього наших народів.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 16, 2020