Зеленский поздравил Санду с победой на президентских выборах в Молдове

"Поздравляю Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове. С нетерпением жду дальнейшего укрепления отношений между Украиной и Молдовой для европейского будущего наших народов", - написал Зеленский.

Как сообщал УНН ранее, в Молдове по итогам обработки более 99% бюллетеней голосования на выборах президента с отрывом в почти 15% лидирует оппозиционная кандидат - прозападная бывшая глава правительства Майя Санду.

В Молдове 1 ноября состоялся первый тур президентских выборов. Победителя не определили и назначили второй тур на 15 ноября. В него вышли экс-премьер-министр страны Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

Приветствую @sandumaiamd с победой на президентских выборах в Молдове. С нетерпением жду дальнейшее укрепление отношений между Украиной и Молдовой для европейского будущего наших народов.