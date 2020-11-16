В Молдове подсчитали почти 100% бюллетеней на выборах президента
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Молдове по итогам обработки почти 100% бюллетеней голосования на выборах президента с отрывом в более чем 15% победила экс-премьер-министр страны Майя Санду. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ЦИК Молдовы.
По данным ЦИК, по итогам обработки 99,95% бюллетеней, экс-премьер-министр Молдовы Майя Санду набрала 57,74%, действующий президент Игорь Додон — 42,26% голосов.
ЦИК Молдовы подсчитала 1 632 755 голосов и отработала 2142 из всех 2143 протоколов.
В выборах президента Молдовы приняли участие более 52% избирателей. Из числа избирателей, голосовавших во втором туре президентских выборов:
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- 8,44% — в возрасте от 18 до 25 лет;
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- 24,58% — 26-40 лет;
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- 24,78% — 41-55 лет;
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- 31,93% — 56-70 лет;
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- 10,27% — старше 71 года.
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Из общего количества избирателей, которые присутствовали на выборах президента во втором туре, 45,67% — мужчины и 54,33% — женщины.
На открытые за рубежом избирательные участки пришли более 260 тыс. человек, что составляет наибольшее количество избирателей с момента организации избирательных участков за рубежом.
Как сообщал УНН, Майя Санду уверенно победила на выборах президента Молдовы. С победой ее уже поздравил Президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним, в Молдове 1 ноября состоялся первый тур президентских выборов. Тогда победителя не определили и назначили второй тур на 15 ноября. В него вышли экс-премьер-министр страны Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.