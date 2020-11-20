У Молдові офіційно оголосили Санду переможцем виборів президента

"Згідно з протоколом підведення підсумків другого туру президентських виборів, кандидат на виборах Санду Майя, висунута від політичної партії "Дія і солідарність", отримала 943 006 голосів, а кандидат Додон Ігор - 690 615. Таким чином, обраною оголошується кандидат на виборах Майя Санду, висунута політичною партією "Дія і солідарність", яка набрала найбільшу кількість голосів", - йдеться у повідомленні ЦВК Молдови.

За підсумками виборів лідер ПДС Майя Санду набрала 57,72% від загальної кількості голосів. При цьому за Ігоря Додона, який наразі є президентом країни, проголосували 42,28% виборців, пише Noi.md.

Рішення ЦВК країни, як вказано, буде передано до Конституційного суду для підтвердження результатів виборів і підтвердження мандата президента Республіки Молдова.

Нагадаємо, в Молдові 1 листопада відбувся перший тур президентських виборів. Переможця не обрали і призначили другий тур на 15 листопада. У нього вийшли екс-прем’єр-міністр країни Майя Санду і президент країни Ігор Додон. Перемогу здобула Санду.

Президент України Володимир Зеленський по телефону привітав Майю Санду з перемогою на президентських виборах в Молдові і запросив відвідати Україну.

Коментуючи перемогу Санду, голова МЗС України Дмитро Кулеба вказав, що для України найважливіше — щоб Молдова була стабільною країною, і щоб Росія в ній не нарощувала вплив.