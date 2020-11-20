В Молдове официально объявили Санду победителем выборов президента
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. ЦИК Молдовы утвердил избрание проевропейской бывшей премьер-министра страны Майи Санду на пост президента Республики Молдова. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ЦИК страны.
"Согласно протоколу подведения итогов второго тура президентских выборов, кандидат на выборах Санду Майя, выдвинутая от политической партии "Действие и солидарность", получила 943 006 голосов, а кандидат Додон Игорь - 690 615. Таким образом, избранной объявляется кандидат на выборах Майя Санду, выдвинутая политической партией "Действие и солидарность", которая набрала наибольшее количество голосов", - говорится в сообщении ЦИК Молдовы.
По итогам выборов лидер ПДС Майя Санду набрала 57,72% от общего количества голосов. При этом за Игоря Додона, который сейчас является президентом страны, проголосовали 42,28% избирателей, пишет Noi.md.
Решение ЦИК страны, как указано, будет передано в Конституционный суд для подтверждения результатов выборов и подтверждения мандата президента Республики Молдова.
Напомним, в Молдове 1 ноября состоялся первый тур президентских выборов. Победителя не избрали и назначили второй тур на 15 ноября. В него вышли экс-премьер-министр страны Майя Санду и президент страны Игорь Додон. Победу одержала Санду.
Президент Украины Владимир Зеленский по телефону поздравил Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове и пригласил посетить Украину.
Комментируя победу Санду, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба указал, что для Украины самое важное - чтобы Молдова была стабильной страной, и чтобы Россия в ней не наращивала влияние.