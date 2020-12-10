Кулеба у Молдові запросив Санду в Україну та розповів про "Кримську платформу"

"Це перший візит міністра закордонних справ України до Молдови з 2014 року. Я переконаний, ми повинні докласти всіх зусиль разом з молдовськими колегами, щоб подібні перерви у контактах більше ніколи не повторювались. Ми зацікавлені у максимальній кількості контактів на всіх абсолютно рівнях, у тому числі у візиті новообраної пані Президента Майї Санду до України", - сказав Кулеба.

Він заявив, що сьогодні з головою МЗС Республіки обговорив весь спектр двосторонніх відносин держав.

"Ми погодились з колегою, що безпека Молдови – це наша безпека, а безпека України – це ваша безпека. І це фундаментальний принцип, який має лежати в основі наших відносин", - наголосив дипломат.

З його слів, сторони хочуть більше торгівлі, більше амбітних проектів у сфері інфраструктури.

"Маємо спільно вирішити ті хронічні проблеми, які ми успадкували, і рухатись вперед. І я також дуже сподіваюсь, що ми будемо спільно працювати над порядком денним відносин між нашими країнами та Європейським Союзом", - наголосив він.

Кулеба повідомив, що сьогодні одна з домовленостей голів МЗС полягає у тому, що Україна і Молдова проведуть "глибокі двосторонні консультації з питань європейської інтеграції".

"Я дуже вдячний Молдові за послідовну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Україна так само завжди послідовно підтримувала Молдову у питанні придністровського врегулювання. Ми будемо і надалі спільно працювати над проектами і зусиллями, які сприятимуть відновленню територіальної цілісності наших країн. І в цьому контексті я сьогодні поінформував свого колегу про українську ініціативу щодо створення "Кримської платформи". Ми розраховуємо на активну, конструктивну участь Молдови у цьому форматі", - додав він.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба сьогодні планує зустрітись, зокрема, із обраною президенткою Республіки Майєю Санду.