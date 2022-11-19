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Кулеба о войне с рф: Украине и миру нужна победа, а не ничья

Кулеба о войне с рф: Украине и миру нужна победа, а не ничья

Киев • УНН

 • 414165 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Вместо предложений преждевременных мирных переговоров с россией, не стремящейся к мирному процессу, целью партнеров должна быть победа Украины, которая принесет устойчивый и справедливый мир на европейский континент. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в видеообращении к участникам юбилейного конгресса Панъевропейского союза, который проходит по случаю 100-летия организации в Вене, передает УНН со ссылкой на МИД.

Цитата

«Нам нужна победа, а не ничья. Если позволить россии взять сейчас паузу, путин создаст посреди Европы замороженный конфликт, гигантскую бомбу замедленного действия, которая будет готова взорваться ежесекундно. Для Европы было бы стратегической ошибкой преследовать такую ​​цель. Предостерегаю партнеров Украины: не предлагайте нам компромиссы с совестью, территориальной целостностью или суверенитетом. Ибо это будут и ваши компромиссы с собственной безопасностью», — заявил он.

По словам Дмитрия Кулебы, ни одна страна в мире не стремится к миру так, как Украина, но «такие войны как эта должны завершаться победой добра над злом». Он призвал партнеров работать вместе над достижением целей победы Украины.

Добавим

Министр напомнил, что россия не только ведет захватническую геноцидную войну против Украины, но и использует еду и энергоносители как оружие против людей во всем мире, пытаясь дестабилизировать Европу, Африку, Ближний Восток, Азию. россия также прибегает к ядерным угрозам, пытаясь запугать Запад и посеять сомнения в целесообразности дальнейшей поддержки Украины.

«Не стоит поддаваться страху и шантажу. Каждый раз, когда мы, европейцы, оставались твердыми, принципиальными, едиными и сильными, путин всегда отступал. Любой знак слабости расценивается россией как приглашение к дальнейшему террору и зверствам. Именно поэтому поддержка Украины должна продолжаться и усиливаться, а никакие отступления от санкционного давления на россию недопустимы», — подчеркнул министр.

Дмитрий Кулеба отметил, что партнерам сейчас время поставить целью победу Украины и работать над ее достижением, вместо того чтобы искать преждевременных мирных договоренностей с россией, ведь Москва не изменила ультимативного тона и использует заявления о якобы готовности к переговорам только как прикрытие для продолжения агресии.

«Истинный мир принесет украинская победа. Эта цель вполне достижима, как доказали харьковская и херсонская операции этой осенью. Победа Украины также будет победой Европы и Запада. Она обновит мир и безопасность на нашем континенте на десятилетия. Кроме того, она принесет длительный период международной стабильности, поскольку станет очевидно, что агрессия не является эффективным инструментом достижения целей в 21 веке. Именно к такому результату мы все должны стремиться, и именно это является путем к настоящему, прочному и справедливому миру», — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Министр выразил благодарность партнерам, поддерживающим Украину в это важное время. Он выразил особую благодарность Австрии, которая, несмотря на свой нейтральный статус, оказывает значительную политическую, гуманитарную и финансовую поддержку для нашего государства.

«Поддержка международных партнеров должна продолжаться. Это включает в себя оборонную поддержку, дальнейшую изоляцию россии, финансовую поддержку, срочную помощь в восстановлении нашей энергосистемы, поврежденной российскими ударами. Я напоминаю, что помощь Украине — это не благотворительность. Помогая нам, европейские партнеры помогают самим себе, вносят вклад в долгосрочную безопасность и стабильность Европы», — подытожил министр.

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