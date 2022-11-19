Кулеба о войне с рф: Украине и миру нужна победа, а не ничья

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«Нам нужна победа, а не ничья. Если позволить россии взять сейчас паузу, путин создаст посреди Европы замороженный конфликт, гигантскую бомбу замедленного действия, которая будет готова взорваться ежесекундно. Для Европы было бы стратегической ошибкой преследовать такую ​​цель. Предостерегаю партнеров Украины: не предлагайте нам компромиссы с совестью, территориальной целостностью или суверенитетом. Ибо это будут и ваши компромиссы с собственной безопасностью», — заявил он.

По словам Дмитрия Кулебы, ни одна страна в мире не стремится к миру так, как Украина, но «такие войны как эта должны завершаться победой добра над злом». Он призвал партнеров работать вместе над достижением целей победы Украины.

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Министр напомнил, что россия не только ведет захватническую геноцидную войну против Украины, но и использует еду и энергоносители как оружие против людей во всем мире, пытаясь дестабилизировать Европу, Африку, Ближний Восток, Азию. россия также прибегает к ядерным угрозам, пытаясь запугать Запад и посеять сомнения в целесообразности дальнейшей поддержки Украины.

«Не стоит поддаваться страху и шантажу. Каждый раз, когда мы, европейцы, оставались твердыми, принципиальными, едиными и сильными, путин всегда отступал. Любой знак слабости расценивается россией как приглашение к дальнейшему террору и зверствам. Именно поэтому поддержка Украины должна продолжаться и усиливаться, а никакие отступления от санкционного давления на россию недопустимы», — подчеркнул министр.

Дмитрий Кулеба отметил, что партнерам сейчас время поставить целью победу Украины и работать над ее достижением, вместо того чтобы искать преждевременных мирных договоренностей с россией, ведь Москва не изменила ультимативного тона и использует заявления о якобы готовности к переговорам только как прикрытие для продолжения агресии.

«Истинный мир принесет украинская победа. Эта цель вполне достижима, как доказали харьковская и херсонская операции этой осенью. Победа Украины также будет победой Европы и Запада. Она обновит мир и безопасность на нашем континенте на десятилетия. Кроме того, она принесет длительный период международной стабильности, поскольку станет очевидно, что агрессия не является эффективным инструментом достижения целей в 21 веке. Именно к такому результату мы все должны стремиться, и именно это является путем к настоящему, прочному и справедливому миру», — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Министр выразил благодарность партнерам, поддерживающим Украину в это важное время. Он выразил особую благодарность Австрии, которая, несмотря на свой нейтральный статус, оказывает значительную политическую, гуманитарную и финансовую поддержку для нашего государства.

«Поддержка международных партнеров должна продолжаться. Это включает в себя оборонную поддержку, дальнейшую изоляцию россии, финансовую поддержку, срочную помощь в восстановлении нашей энергосистемы, поврежденной российскими ударами. Я напоминаю, что помощь Украине — это не благотворительность. Помогая нам, европейские партнеры помогают самим себе, вносят вклад в долгосрочную безопасность и стабильность Европы», — подытожил министр.

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