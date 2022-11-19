Не врахували маленьку деталь: в ОП відповіли пєскову щодо “таємних переговорів між Заходом і путіним”

Цитата

“Будь-які конспірологічні теорії про "здачу України" чи таємні переговори Заходу з Путіним не враховують одну "маленьку деталь" – українців. Такі домовленості просто не могли б бути втілені. Україна ніколи не стане на коліна перед росіянами. Це не питання політики. Це питання життя”, – заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

Деталі

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак також прокоментував відповідну заяву, наголосивши, що мир можливий лише за умов знищення російської армії в Україні.

“Мир буде тоді, коли ми знищимо російську армію в Україні і вийдемо на кордони 1991 року. Тільки тоді можливий мир”, – написав Єрмак у Телеграм.

Раніше

Прес-секретар президента рф дмитро пєсков припускає можливість проведення переговорів із західними країнами. Він сподівається, що Захід змусить Україну сісти за стіл переговорів із москвою.

"Попередній досвід спілкування з Києвом показує, що без розмови із Заходом позиція Києва вельми і дуже мінлива. Тому, безумовно, що підкріплюючим та зміцнюючим елементом такого спілкування могло б бути і спілкування із Заходом, бо директиви, які надходять звідти дуже скрупульозно виконуються Києвом", – цитують пєскова росЗМІ.