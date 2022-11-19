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Не учли маленькую деталь: в ОП ответили пескову по поводу "тайных переговоров между Западом и путиным"

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Офисе Президента прокомментировали заявления пресс-секретаря российского президента дмитрия пескова о возможности проведения переговоров Запада с путиным, заявив, что такие договоренности не могли бы быть воплощены, передает УНН.

Цитата

“Любые конспирологические теории о "сдаче Украины" или тайных переговорах Запада с путиным не учитывают одну "маленькую деталь" – украинцев. Такие договоренности просто не могли бы быть воплощены. Украина никогда не станет на колени перед россиянами. Это не вопрос политики. Это вопрос жизни”, – заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

Детали

Глава Офиса Президента Андрей Ермак также прокомментировал соответствующее заявление, подчеркнув, что мир возможен только при уничтожении российской армии в Украине.

“Мир будет тогда, когда мы уничтожим российскую армию в Украине и выйдем на границы 1991 года. Только тогда возможен мир”, – написал Ермак в Телеграмме.

Ранее

Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков предполагает возможность проведения переговоров с западными странами. Он надеется, что Запад вынудит Украину сесть за стол переговоров с москвой.

"Предыдущий опыт общения с Киевом показывает, что без разговора с Западом позиция Киева весьма и очень изменчива. Поэтому, безусловно, что подкрепляющим и укрепляющим элементом такого общения могло бы быть и общение с Западом, потому что поступающие оттуда директивы очень скрупулезно выполняются Киевом", – цитируют песковая росСМИ.

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