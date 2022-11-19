Кулеба про війну з рф: Україні та світу потрібна перемога, а не нічия

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«Нам потрібна перемога, а не нічия. Якщо дозволити росії взяти зараз паузу, Путін створить посеред Європи заморожений конфлікт, гігантську бомбу уповільненої дії, яка буде готова вибухнути щомиті. Для Європи було би стратегічною помилкою переслідувати таку мету. Застерігаю партнерів України: не пропонуйте нам компроміси із совістю, територіальною цілісністю чи суверенітетом. Бо це будуть і ваші компроміси з власною безпекою», — заявив він.

За словами Дмитра Кулеби, жодна країна в світі не прагне миру так, як Україна, але «такі війни як ця мають завершуватися перемогою добра над злом». Він закликав партнерів працювати разом над досягненням мети перемоги України.

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Міністр нагадав, що росія не лише веде загарбницьку геноцидну війну проти України, але і використовує їжу та енергоносії як зброю проти людей у всьому світі, намагаючись дестабілізувати Європу, Африку, Близький Схід, Азію. росія також вдається до ядерних погроз, намагаючись залякати Захід і посіяти сумніви щодо доцільності подальшої підтримки України.

«Не варто піддаватися страху та шантажу. Щоразу коли ми, європейці, залишалися твердими, принциповими, єдиними та сильними, путін завжди відступав. Натомість будь-який знак слабкості розцінюється росією як запрошення до подальшого терору і звірств. Саме тому підтримка України має тривати та посилюватися, а жодні відступи від санкційного тиску на росію неприпустимі», — наголосив міністр.

Дмитро Кулеба зазначив, що партнерам нині час поставити за мету перемогу України та працювати над її досягненням, замість того, щоб шукати передчасних мирних домовленостей з росією, адже Москва не змінила ультимативного тону та використовує заяви про нібито готовність до переговорів лише як прикриття для продовження агресії.

«Справжній мир принесе українська перемога. Ця мета цілком досяжна, як довели харківська та херсонська операції цієї осені. Перемога України буде також перемогою Європи та Заходу. Вона відновить мир і безпеку на нашому континенті на десятиріччя. Крім того, вона принесе тривалий період міжнародної стабільності, бо стане очевидно, що агресія не є ефективним інструментом досягнення цілей у 21 столітті. Саме такого результату ми всі маємо прагнути, і саме це є шляхом до справжнього, тривкого, та справедливого миру», — підкреслив Дмитро Кулеба.

Міністр висловив вдячність партнерам, які підтримують Україну в цей важливий час. Він висловив окрему вдячність Австрії, яка, попри свій нейтральний статус, надає значну політичну, гуманітарну та фінансову підтримку для нашої держави.

«Підтримка міжнародних партнерів має тривати. Це включає оборонну підтримку, подальшу ізоляцію Росії, фінансову підтримку, термінову допомогу у відновленні нашої енергосистеми, пошкодженої російськими ударами. Я нагадую, що допомога Україні — це не благодійність. Допомагаючи нам, європейські партнери допомагають самим собі, роблять внесок в довгострокову безпеку та стабільність Європи», — підсумував міністр.

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