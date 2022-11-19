Зеленський на безпековому форумі в Галіфаксі: росія шукає короткострокове перемир'я, щоб відновити сили
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. росія шукає короткострове перемир’я, щоб відновити сили. Про це на зверненні до Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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“Просто закінчення війни ще не гарантує миру. росія зараз шукає короткострокового перемир’я – перепочинок, щоб відновити сили. Хтось назвав би це закінченням війни. Але така пауза лише погіршить ситуацію. Не можна назвати миром і будь-які ідеї поступок нашою землею або нашим суверенітетом, які колись звучали. Аморальні компроміси призведуть до нової крові. Справжній довготривалий і чесний мир може стати результатом лише повного демонтаєу всіх елементів російської агресії”, – сказав Президент.
Доповнення
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 83 880 осіб, 2 885 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.