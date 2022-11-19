Ще мінус 420: Генштаб оновив інформацію щодо ліквідованих окупантів

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.11 орієнтовно становили:

особового складу ‒ близько 83 880 (+420) осіб ліквідовано

танків – 2885 (+6),

бойових броньованих машин ‒ 5815 (+7),

артилерійських систем – – 1867 (+2),

РСЗВ – 393 (+0),

засоби ППО – 209 (+0),

літаків – 278 (+0),

гелікоптерів – 261 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1536 (+0),

крилаті ракети – 480 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 4368 (+2),

спеціальна техніка –161 (+0).

Доповнення

Генштаб у ранковому зведенні за добу повідомив, що окупанти за учора обстріляли Україну більше ніж 60 разів.

Військовослужбовці України відбили атаки російської окупаційної армії в районі 6 населених пунктів Донецької області.