Ще мінус 420: Генштаб оновив інформацію щодо ліквідованих окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 83 880 осіб, 2 885 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.11 орієнтовно становили:
особового складу ‒ близько 83 880 (+420) осіб ліквідовано
танків – 2885 (+6),
бойових броньованих машин ‒ 5815 (+7),
артилерійських систем – – 1867 (+2),
РСЗВ – 393 (+0),
засоби ППО – 209 (+0),
літаків – 278 (+0),
гелікоптерів – 261 (+0),
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1536 (+0),
крилаті ракети – 480 (+0),
кораблі /катери ‒ 16 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн – 4368 (+2),
спеціальна техніка –161 (+0).
Доповнення
Генштаб у ранковому зведенні за добу повідомив, що окупанти за учора обстріляли Україну більше ніж 60 разів.
Військовослужбовці України відбили атаки російської окупаційної армії в районі 6 населених пунктів Донецької області.