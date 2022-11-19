Еще минус 420: Генштаб обновил информацию о ликвидированных оккупантах

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 19.11 ориентировочно составляли:

личного состава – около 83 880 (+420) человек ликвидировано,

танков –2885 (+6),

боевых бронированных машин – 5815 (+7),

артиллерийских систем –1867 (+2),

РСЗВ –393(+0),

средства ПВО –209(+0),

самолетов –278(+0),

вертолетов – 261 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня –1536(+0),

крылатые ракеты –480(+0),

корабли /катера ‒ 16 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 4368 (+2),

специальная техника –161 (+0).

Дополнение

Генштаб в утренней сводке за сутки сообщил, что оккупанты за вчера обстреляли Украину более 60 раз.

Военнослужащие Украины отразили атаки российской оккупационной армии в районе 6 населенных пунктов Донецкой области.