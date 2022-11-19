Еще минус 420: Генштаб обновил информацию о ликвидированных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения россии в Украину достигли уже около 83 880 человек, 2 885 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 19.11 ориентировочно составляли:
личного состава – около 83 880 (+420) человек ликвидировано,
танков –2885 (+6),
боевых бронированных машин – 5815 (+7),
артиллерийских систем –1867 (+2),
РСЗВ –393(+0),
средства ПВО –209(+0),
самолетов –278(+0),
вертолетов – 261 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня –1536(+0),
крылатые ракеты –480(+0),
корабли /катера ‒ 16 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн – 4368 (+2),
специальная техника –161 (+0).
Дополнение
Генштаб в утренней сводке за сутки сообщил, что оккупанты за вчера обстреляли Украину более 60 раз.
Военнослужащие Украины отразили атаки российской оккупационной армии в районе 6 населенных пунктов Донецкой области.