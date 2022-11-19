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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 27521 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 58375 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 97165 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

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31 березня, 15:02 • 126782 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 175470 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 196326 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

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Генштаб: окупанти за попередню добу випустили в бік України понад 60 ракет та снарядів

Генштаб: окупанти за попередню добу випустили в бік України понад 60 ракет та снарядів

Київ • УНН

 • 344922 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Генштаб у ранковому зведенні за добу повідомив, що окупанти за учора обстріляли Україну більше ніж 60 разів, передає УНН.

Деталі

Розпочалася 269 доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну.

Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

"За минулу добу ворог завдав 10 авіаційних та 10 ракетних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню", — йдеться у зведенні

Противник продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Так, ракетного удару зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міста Запоріжжя.

Нагадаємо

Вночі окупаційна армія Росії завдала ударів у Запоріжжі. Російська ракета поцілила в об’єкт промислової інфраструктури. Внаслідок удару виникла пожежа. До того ж через ворожу атаку половина одного з районів Запоріжжя залишилася без теплопостачання.

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