Генштаб: окупанти за попередню добу випустили в бік України понад 60 ракет та снарядів

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Розпочалася 269 доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну.

Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

"За минулу добу ворог завдав 10 авіаційних та 10 ракетних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню", — йдеться у зведенні

Противник продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Так, ракетного удару зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міста Запоріжжя.

Нагадаємо

Вночі окупаційна армія Росії завдала ударів у Запоріжжі. Російська ракета поцілила в об’єкт промислової інфраструктури. Внаслідок удару виникла пожежа. До того ж через ворожу атаку половина одного з районів Запоріжжя залишилася без теплопостачання.