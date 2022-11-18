Через нічний обстріл Запоріжжя половина одного з районів міста залишилася без тепла

Цитата

"Ворожі ракети влучили в один з об‘єктів інфраструктури. На цей час там зафіксовано 5 прильотів. В результаті ворожої атаки виникла пожежа", — написав Куртєв.

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Чиновник зазначив, що під завалами можуть знаходитися люди. До того ж через ворожу атаку половина одного з районів міста залишилася без теплопостачання.

На місцях вже працюють відповідні служби.

Якщо ваша оселя зазнала ушкоджень, повідомляйте про це на 15-80 (зі стаціонарних) або за номерами:

(061) 787 15 80

(050) 414 15 80

(067) 656 15 80

Нагадаємо

Окупаційна російська армія обстріляла Запорізьку область. Ракетою окупанти поцілили у об’єкт промислової інфраструктури.

"Ворог завдав ракетний удар у Запоріжжі. Пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури. На місці події працюють рятувальники", — написав очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.