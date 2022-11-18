Через нічний обстріл Запоріжжя половина одного з районів міста залишилася без тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив про деталі нічного ракетного обстрілу у Запоріжжі, пише УНН.
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"Ворожі ракети влучили в один з об‘єктів інфраструктури. На цей час там зафіксовано 5 прильотів. В результаті ворожої атаки виникла пожежа", — написав Куртєв.
Деталі
Чиновник зазначив, що під завалами можуть знаходитися люди. До того ж через ворожу атаку половина одного з районів міста залишилася без теплопостачання.
На місцях вже працюють відповідні служби.
Якщо ваша оселя зазнала ушкоджень, повідомляйте про це на 15-80 (зі стаціонарних) або за номерами:
(061) 787 15 80
(050) 414 15 80
(067) 656 15 80
Нагадаємо
Окупаційна російська армія обстріляла Запорізьку область. Ракетою окупанти поцілили у об’єкт промислової інфраструктури.
"Ворог завдав ракетний удар у Запоріжжі. Пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури. На місці події працюють рятувальники", — написав очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.