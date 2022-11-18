Оккупанти поцілили у об’єкт промислової інфраструктури на Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Окупаційна російська армія обстріляла Запорізьку область. Ракетою окупанти поцілили у об’єкт промислової інфраструктури.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух, передає УНН.
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"Ворог завдав ракетний удар у Запоріжжі. Пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури. На місці події працюють рятувальники. Подробиці згодом. Бережіть себе!" — йдеться у повідомленні.
Додамо
Після 22-гої вечора у Запоріжжі та області оголосили повітряну тривогу. Майже відразу в мережі поширилася інформація про сильні й часті вибухи.
Станом на 23:10 повітряна тривога у Запорізькій області триває.