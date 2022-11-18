Оккупанти поцілили у об’єкт промислової інфраструктури на Запоріжжі

Цитата

"Ворог завдав ракетний удар у Запоріжжі. Пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури. На місці події працюють рятувальники. Подробиці згодом. Бережіть себе!" — йдеться у повідомленні.

Додамо

Після 22-гої вечора у Запоріжжі та області оголосили повітряну тривогу. Майже відразу в мережі поширилася інформація про сильні й часті вибухи.

Станом на 23:10 повітряна тривога у Запорізькій області триває.