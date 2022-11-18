Оккупанты попали в объект промышленной инфраструктуры в Запорожье
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Оккупационная русская армия обстреляла Запорожскую область. Ракетой оккупанты попали в объект промышленной инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает УНН.
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"Враг нанес ракетный удар в Запорожье. Поврежден объект промышленной инфраструктуры. На месте происшествия работают спасатели. Подробности впоследствии. Берегите себя!" — говорится в сообщении.
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После 22-го вечера в Запорожье и области объявили воздушную тревогу. Почти сразу в сети распространилась информация о сильных и частых взрывах.
По состоянию на 23:10, воздушная тревога в Запорожской области продолжается.