Оккупанты попали в объект промышленной инфраструктуры в Запорожье

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"Враг нанес ракетный удар в Запорожье. Поврежден объект промышленной инфраструктуры. На месте происшествия работают спасатели. Подробности впоследствии. Берегите себя!" — говорится в сообщении.

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После 22-го вечера в Запорожье и области объявили воздушную тревогу. Почти сразу в сети распространилась информация о сильных и частых взрывах.

По состоянию на 23:10, воздушная тревога в Запорожской области продолжается.