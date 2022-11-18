У Запоріжжі чули вибухи: влада інформацію не коментувала

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Соціальні мережі повідомляють, що в місті чули вибухи, наразі лунає повітряна тривога.

Офіційного підтвердження від міської чи обласної влади наразі немає.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв лише повідомив про небезпеку і закликав мешканців йти в укриття.

"Терміново! Йдіть до найближчих до вас укриттів та перебувайте там!" - написав він.

Про вибухи в місті повідомляють і кореспонденти Суспільного.

Нагадаємо

Вночі 17 листопада російські війська завдали ракетного удару у місті Вільнянськ Запорізької області. Ракети влучили у житлові будинки. Внаслідок ракетного удару загинуло 10 людей, серед них троє дітей.