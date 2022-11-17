Запорізька область: рашисти завдали ракетний удар по Вільнянську, відомо про 4 загиблих - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Російські окупанти вночі завдали ракетний удар по Вільнянську Запорізької області, наразі відомо про 4 загиблих, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у четвер, 17 листопада, у Telegram, пише УНН.
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"Вільнянськ. Запорізька область. Через нічні обстріли росіянами зафіксовано пряме влучання в житлові будинки. В одному з них проживали 3 родини, всього близько 10 людей. Підтверджено 4 загиблих", - повідомив Тимошенко.
Голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram уточняє, що "внаслідок потрапляння трьох ракет руйнувань зазнали цивільні споруди. Зокрема зруйновано двоповерховий житловий будинок".
Зі слів Тимошенка, зараз рятувальники здійснюють рятувально-пошукові роботи для деблокування людей з-під завалів.
Нагадаємо
Окупанти нещодавно вдарили ракетами по передмістю Запоріжжя.