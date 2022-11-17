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Запорожская область: рашисты нанесли ракетный удар по Вольнянску, известно о 4 погибших - ОП

Запорожская область: рашисты нанесли ракетный удар по Вольнянску, известно о 4 погибших - ОП

Киев • УНН

 • 325420 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Российские оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Вольнянску Запорожской области, на сейчас известно о 4 погибших, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в четверг, 17 ноября, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Вольнянск. Запорожская область. Из-за ночных обстрелов россиянами зафиксировано прямое попадание в жилые дома. В одном из них проживали 3 семьи, всего около 10 человек. Подтверждены 4 погибших", - сообщил Тимошенко.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram уточняет, что "в результате попадания трех ракет разрушениям подверглись гражданские сооружения. В частности, разрушен двухэтажный жилой дом".

По словам Тимошенко, сейчас спасатели осуществляют спасательно-поисковые работы для деблокирования людей из-под завалов.

Напомним

Оккупанты недавно ударили ракетами по пригороду Запорожья.

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