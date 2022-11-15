Оккупанты ударили ракетами по пригороду Запорожья

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"В который раз, около четырех утра оккупантами был нанесен ракетный удар (4 ракеты, предположительно С-300) по пригороду Запорожья. Пострадавшие и разрушения не обнаружены. Логику российских террористов трудно понять. Будьте внимательны и осторожны!", - отметил он.

Напомним

Российские оккупанты попали ракетой в одно из сел Запорожского района. В результате попадания была повреждена линия электросетей.