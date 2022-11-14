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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Окупанти поцілили ракетою в одне із сіл Запорізького району, пошкоджено лінію електромереж

Окупанти поцілили ракетою в одне із сіл Запорізького району, пошкоджено лінію електромереж

Київ • УНН

 • 238880 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Російські окупанти вночі поцілили ракетою в одне із сіл Запорізького району. В результаті влучання пошкоджено лінію електромереж. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає УНН.

Цитата

"Ворог продовжує підступні атаки на вільні землі Запоріжжя. Цієї ночі російські нелюди вцілили ракетою в одне з сіл Запорізького району. В результаті влучання пошкоджено лінію електромереж. На щастя, інші руйнування відсутні, люди неушкоджені. Тож, тримаймося! Перемога буде за нами!", - написав Старух у Telegram.

Нагадаємо 

У Запоріжжі спрацювала ППО.

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