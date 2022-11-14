Окупанти поцілили ракетою в одне із сіл Запорізького району, пошкоджено лінію електромереж

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"Ворог продовжує підступні атаки на вільні землі Запоріжжя. Цієї ночі російські нелюди вцілили ракетою в одне з сіл Запорізького району. В результаті влучання пошкоджено лінію електромереж. На щастя, інші руйнування відсутні, люди неушкоджені. Тож, тримаймося! Перемога буде за нами!", - написав Старух у Telegram.

Нагадаємо

У Запоріжжі спрацювала ППО.