Оккупанты попали ракетой в одно из сел Запорожского района, повреждена линия электросетей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Российские оккупанты ночью ударили ракетой в одно из сел Запорожского района. В результате попадания повреждена линия электросетей. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает УНН.
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"Враг продолжает коварные атаки на свободные земли Запорожья. Этой ночью российские изверги попали ракетой в одно из сел Запорожского района. В результате попадания повреждена линия электросетей. К счастью, другие разрушения отсутствуют, люди невредимы. Так что, держимся! Победа будет за нами!", - написал Старух в Telegram.
Напомним
В Запорожье сработало ПВО.