Оккупанты попали ракетой в одно из сел Запорожского района, повреждена линия электросетей

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"Враг продолжает коварные атаки на свободные земли Запорожья. Этой ночью российские изверги попали ракетой в одно из сел Запорожского района. В результате попадания повреждена линия электросетей. К счастью, другие разрушения отсутствуют, люди невредимы. Так что, держимся! Победа будет за нами!", - написал Старух в Telegram.

Напомним

В Запорожье сработало ПВО.