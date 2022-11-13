У Запоріжжі спрацювала ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Звуки вибухів, які могли чути запоріжці, це - робота сил ППО. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, передає УНН.
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"Звуки вибухів, які нещодавно могли чути запоріжці, це робота Сил нашої протиповітряної оборони. Низький уклін українським воїнам за захист. Наші - найкращі!", - написав Куртєв у Telegram.
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