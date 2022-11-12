Атака на Запоріжжя: нашпигована касетними зарядами ракета впала поблизу житлових будинків, вирішується питання евакуації
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Сьогодні ввечері російські терористи обстріляли місто Запоріжжя - випустили снаряд із ракетного комплексу «Іскандер-К». Про це повідомив у Telegram повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко, передає УНН.
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"Ракета була нашпигована 54-ма касетними зарядами. Вони не розірвались і впали в Шевченківському районі міста поблизу 6-ти житлових будинків", - написав Тимошенко.
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За його словами, ці касетні снаряди можуть детонувати в будь-який момент.
"Всередині касетного снаряда сотні металевих дрібних елементів, які при детонуванні розлітаються навсібіч і легко "прошивають" навіть бетонні конструкції.
Зараз вирішується питання щодо евакуації мешканців будинків, щоб вибухотехніки могли провести знешкодження російських снарядів", - додав заступник керівника ОП.
Нагадаємо
Соціальні мережі повідомляли про вибухи у Запоріжжі. Тим часом, у низці областей лунала повітряна тривога.
Згодом секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, коментуючи вибухи у місті, заявив про роботу ППО і уламки в одному з районів.