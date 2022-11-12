Атака на Запорожье: нашпигованная кассетными зарядами ракета упала вблизи жилых домов, решается вопрос эвакуации
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Сегодня вечером российские террористы обстреляли город Запорожье – выпустили снаряд из ракетного комплекса «Искандер-К». Об этом сообщил в Telegram сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко, передает УНН.
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"Ракета была нашпигована 54 кассетными зарядами. Они не разорвались и упали в Шевченковском районе города вблизи 6-ти жилых домов", - написал Тимошенко.
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По его словам, эти кассетные снаряды могут детонироваться в любой момент.
"Внутри кассетного снаряда сотни металлических мелких элементов, которые при детонировании разлетаются по сторонам и легко "прошивают" даже бетонные конструкции.
Сейчас решается вопрос эвакуации жильцов домов, чтобы взрывотехники могли провести обезвреживание российских снарядов", - добавил заместитель руководителя ОП.
Напомним
Социальные сети сообщали о взрывах в Запорожье. Тем временем в ряде областей звучала воздушная тревога.
Впоследствии секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, комментируя взрывы в городе, заявил о работе ПВО и обломках в одном из районов.