В Запорожье сработало ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Звуки взрывов, которые могли слышать запорожцы, это работа сил ПВО. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, передает УНН.
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"Звуки взрывов, которые недавно могли слышать запорожцы, это работа Сил нашей противовоздушной обороны. Низкий поклон украинским воинам за защиту. Наши – лучшие!", - написал Куртев в Telegram.
Напомним
Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что российские террористы обстреляли город Запорожье – выпустили снаряд из ракетного комплекса "Искандер-К".