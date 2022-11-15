Окупанти вдарили ракетами по передмістю Запоріжжя
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Окупантами був нанесений ракетний удар по передмістю Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає УНН.
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"Вкотре, близько четвертої ранку окупантами був нанесений ракетний удар (4 ракети, імовірно С-300) по передмістю Запоріжжя. Постраждалих та руйнувань не виявлено. Логіку російських терористів важко зрозуміти. Будьмо уважними і обережними!", - зазначив він.
Нагадаємо
Російські окупанти поцілили ракетою в одне із сіл Запорізького району. В результаті влучання було пошкоджено лінію електромереж.