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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Окупанти вдарили ракетами по передмістю Запоріжжя

Окупанти вдарили ракетами по передмістю Запоріжжя

Київ • УНН

 • 223014 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Окупантами був нанесений ракетний удар по передмістю Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає УНН.

 

Цитата

"Вкотре, близько четвертої ранку окупантами був нанесений ракетний удар (4 ракети, імовірно С-300) по передмістю Запоріжжя. Постраждалих та руйнувань не виявлено. Логіку російських терористів важко зрозуміти. Будьмо уважними і обережними!", - зазначив він.

Нагадаємо 

Російські окупанти поцілили ракетою в одне із сіл Запорізького району. В результаті влучання було пошкоджено лінію електромереж.

Українські Національні Новини

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