В Запорожье слышали взрывы: власти информацию не комментировали
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Социальные сети сообщают о взрывах в Запорожье, передает УНН.
Детали
Социальные сети сообщают, что в городе слышали взрывы, звучит воздушная тревога.
Официального подтверждения от городских или областных властей пока нет.
Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев только сообщил об опасности и призвал жителей идти в укрытие.
"Срочно! Идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там!" – написал он.
О взрывах в городе сообщают и корреспонденты Общественного.
Напомним
Ночью 17 ноября российские войска нанесли ракетный удар в городе Вольнянск Запорожской области. Ракеты попали в жилые дома. В результате ракетного удара погибли 10 человек, среди них трое детей.