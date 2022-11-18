Из-за ночного обстрела Запорожье половина одного из районов города осталась без тепла.
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил о деталях ночных ракетных обстрелов в Запорожье, пишет УНН.
Цитата
"Вражеские ракеты попали в один из объектов инфраструктуры. К настоящему времени там зафиксировано 5 прилетов. В результате вражеской атаки возник пожар", — написал Куртев.
Детали
Чиновник отметил, что под завалами могут находиться люди. К тому же из-за вражеской атаки половина одного из районов города осталась без теплоснабжения.
На местах уже работают соответствующие службы.
Если ваш дом получил повреждения, сообщайте об этом на 15-80 (со стационарных) или по номерам:
(061) 787 15 80
(050) 414 15 80
(067) 656 15 80
Напомним
Оккупационная русская армия обстреляла Запорожскую область. Ракетой оккупанты попали в объект промышленной инфраструктуры.
"Враг нанес ракетный удар в Запорожье. Поврежден объект промышленной инфраструктуры. На месте происшествия работают спасатели", - написал глава Запорожской ОВА Александр Старух.