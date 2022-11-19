Генштаб: оккупанты за предыдущие сутки выпустили в сторону Украины более 60 ракет и снарядов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Генштаб в утренней сводке за сутки сообщил, что оккупанты за вчера обстреляли Украину более 60 раз, передает УНН.
Детали
Начались 269 сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину.
Противник сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях, одновременно ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
"За минувшие сутки враг нанес 10 авиационных и 10 ракетных ударов, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня", — говорится в сводке
Противник продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Так, ракетный удар понесли объекты гражданской инфраструктуры города Запорожья.
Напомним
Ночью оккупационная армия России нанесла удары в Запорожье. Российская ракета попала в объект промышленной инфраструктуры. В результате удара возник пожар. К тому же из-за вражеской атаки половина одного из районов Запорожья осталась без теплоснабжения.