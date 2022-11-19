ЗСУ відбили атаку окупантів в районі 6 населених пунктах Донецької області, — Генштаб

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Розпочалася 269 доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну.

Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах Білогорівки, Зеленопілля, Кліщіївки, Первомайського, Водяного та Новомихайлівки Донецької області.

Нагадаємо

Російські окупанти протягом доби обстріляли три прикордонні громади на Сумщині. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що росіяни випустили по цих територіях 69 мін, снарядів та іншої вибухівки.