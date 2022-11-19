ВСУ отбили атаку оккупантов в районе 6 населенных пунктов Донецкой области, — Генштаб

Детали

Начались 269 сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину.

Противник сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях, одновременно ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах Белогоровки, Зеленополья, Клещиевки, Первомайского, Водяного и Новомихайловки Донецкой области.

Напомним

Российские оккупанты в течение суток обстреляли три пограничных общины в Сумской области. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что россияне выпустили по этим территориям 69 мин, снарядов и другой взрывчатки.