ВСУ отбили атаку оккупантов в районе 6 населенных пунктов Донецкой области, — Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Генштаб в утреннем отчете за сутки сообщил, что военнослужащие Украины отразили атаки российской оккупационной армии в районе 6 населенных пунктов Донецкой области, пишет УНН.
Детали
Начались 269 сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину.
Противник сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях, одновременно ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах Белогоровки, Зеленополья, Клещиевки, Первомайского, Водяного и Новомихайловки Донецкой области.
Напомним
Российские оккупанты в течение суток обстреляли три пограничных общины в Сумской области. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что россияне выпустили по этим территориям 69 мин, снарядов и другой взрывчатки.