Окупанти за добу обстріляли три прикордонні громади на Сумщині

Деталі

Так, у Середино-Будській громаді близько 10:00, по околицях одного з прикордонних сіл армійці рф відкрили вогонь із “Градів”. Зафіксовано 4 “прильоти”. Ближче до 17:00 з території росії вівся артилерійський обстріл. Усього 24 “прильоти”. В обох випадках без руйнувань.

Білопільська громада теж була під ворожим вогнем. Близько 10:00 росіяни випустили по прикордонню 8 мін. На щастя, обійшлося без руйнувань.

Також окупанти вели артилерійський обстріл після 14:00 по Шалигинській громаді.

Цитата

“Загалом 33 “прильоти” було на нашій території. Снаряди вибухали на людських городах, полях. Є пошкоджені господарчі споруди, автівка. Без жертв”, – написав Живицький.

Доповнення

Окупаційні війська 17 листопада обстріляли щонайменше чотири громади Чернігівської та Сумської областей. Ворог завдав вогневе ураження із застосуванням мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що наразі немає жодних ознак того, що найближчі два тижні ворог намагатиметься наступати на Україну через територію Сумської області.