Зараз немає ознак підготовки ворога до наступу через Сумщину – ОВА

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"На сьогодні можемо впевнено говорити, що ударних угруповань, які могли б спробувати прорвати кордон з Україною на Сумщині, не спостерігається. І найближчий тиждень-два – ми можемо говорити тільки про період найближчих двох тижнів – немає ознак формування ударних угруповань, які могли б спробувати прорвати кордон. Кордон під контролем. Продовжується щодення виконання заходів з інженерного забезпечення оборони кордону. Працюють прикордонники та інші сили оборони", – повідомив Живицький.

Нагадаємо

17 листопада росіяни сім разів обстріляли прикордоння Сумської області, використовуючи гранатомети, міномети, артилерію та "Гради".



