Зараз немає ознак підготовки ворога до наступу через Сумщину – ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Наразі немає жодних ознак того, що найближчі два тижні ворог намагатиметься наступати на Україну через територію Сумської області. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.
Цитата
"На сьогодні можемо впевнено говорити, що ударних угруповань, які могли б спробувати прорвати кордон з Україною на Сумщині, не спостерігається. І найближчий тиждень-два – ми можемо говорити тільки про період найближчих двох тижнів – немає ознак формування ударних угруповань, які могли б спробувати прорвати кордон. Кордон під контролем. Продовжується щодення виконання заходів з інженерного забезпечення оборони кордону. Працюють прикордонники та інші сили оборони", – повідомив Живицький.
Нагадаємо
17 листопада росіяни сім разів обстріляли прикордоння Сумської області, використовуючи гранатомети, міномети, артилерію та "Гради".