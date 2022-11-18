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Зараз немає ознак підготовки ворога до наступу через Сумщину – ОВА

Зараз немає ознак підготовки ворога до наступу через Сумщину – ОВА

Київ • УНН

 • 266281 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Наразі немає жодних ознак того, що найближчі два тижні ворог намагатиметься наступати на Україну через територію Сумської області. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.

Цитата

"На сьогодні можемо впевнено говорити, що ударних угруповань, які могли б спробувати прорвати кордон з Україною на Сумщині, не спостерігається. І найближчий тиждень-два – ми можемо говорити тільки про період найближчих двох тижнів – немає ознак формування ударних угруповань, які могли б спробувати прорвати кордон. Кордон під контролем. Продовжується щодення виконання заходів з інженерного забезпечення оборони кордону. Працюють прикордонники та інші сили оборони", – повідомив Живицький.

Нагадаємо

17 листопада росіяни сім разів обстріляли прикордоння Сумської області, використовуючи гранатомети, міномети, артилерію та "Гради".

Українські Національні Новини

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