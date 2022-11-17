Стріляли з гранатометів, мінометів, артилерії та "Градів": окупанти завдали ударів у бік 3 громад у Сумській області

Деталі

▪️ Середино-Будська громада: на одне з прикордонних сіл ворог випустив 15 мін. Без руйнувань.

▪️ Зноб-Новгородська громада: зазнала обстрілів 4 рази. О 13 годині по прикордонню російські військові ударили із «Градів». 10 «прильотів» по одному із сіл і стільки ж по іншому.

Згодом майже одночасно були ще мінометний обстріл, артилерійський та із гранатомету. Загалом пролунало 11 вибухів на нашій території. Без наслідків.

▪️ Есманьська громада: майже о 17:00 росіяни обстріляли прикордонне село із артилерії (12 «прильотів»). За попередніми даними, без руйнувань.

Живицький зазначив, що станом на вечір 17 листопада жодних ударних угрупувань чи додаткового скупчення ворожих військ біля кордонів області немає.

Нагадаємо

Сьогодні у Київській області збили щонайменше три ворожі безпілотники.