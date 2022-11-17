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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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Стріляли з гранатометів, мінометів, артилерії та "Градів": окупанти завдали ударів у бік 3 громад у Сумській області

Стріляли з гранатометів, мінометів, артилерії та "Градів": окупанти завдали ударів у бік 3 громад у Сумській області

Київ • УНН

 • 235400 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Очільник Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що росіяни протягом доби здійснили сім обстрілів прикордоння. При цьому використовували гранатомети, міномети, артилерію та "Гради".

Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал голови ОВА.

Деталі

▪️ Середино-Будська громада: на одне з прикордонних сіл ворог випустив 15 мін. Без руйнувань.

▪️ Зноб-Новгородська громада: зазнала обстрілів 4 рази. О 13 годині по прикордонню російські військові ударили із «Градів». 10 «прильотів» по одному із сіл і стільки ж по іншому.

Згодом майже одночасно були ще мінометний обстріл, артилерійський та із гранатомету. Загалом пролунало 11 вибухів на нашій території. Без наслідків.

▪️ Есманьська громада: майже о 17:00 росіяни обстріляли прикордонне село із артилерії (12 «прильотів»). За попередніми даними, без руйнувань.

Живицький зазначив, що станом на вечір 17 листопада жодних ударних угрупувань чи додаткового скупчення ворожих військ біля кордонів області немає.

Нагадаємо

Сьогодні у Київській області збили щонайменше три ворожі безпілотники.

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