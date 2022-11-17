На Київщині збили три ворожі безпілотники – поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Сьогодні у Київській області збили щонайменше три ворожі безпілотники. Про це у Telegram повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов, передає УНН.
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"Щонайменше 3 ворожих безпілотника збили сьогодні під час повітряної атаки на Київщину. Працівники поліції встановлюють місця падіння ворожих цілей. За попередньою інформацією, руйнувань та постраждалих не виявлено", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
17 листопада у Київській області ППО збила кілька ворожих об'єктів, які летіли у критичну інфраструктуру – "прильотів" не було, повідомив голова ОВА Олексій Кулеба.