В Киевской области сбили три вражеских беспилотника – полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сегодня в Киевской области сбили по меньшей мере три вражеских беспилотника. Об этом в Telegram сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов, передает УНН.
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"По меньшей мере 3 вражеских беспилотника сбили сегодня во время воздушной атаки на Киевскую область. Сотрудники полиции устанавливают места падения вражеских целей. По предварительной информации, разрушений и пострадавших не обнаружено", – говорится в сообщении.
Напомним
17 ноября в Киевской области ПВО сбила несколько вражеских объектов, которые летели в критическую инфраструктуру – "прилетов" не было, сообщил глава ОВА Алексей Кулеба.