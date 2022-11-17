В Киевской области сбили три вражеских беспилотника – полиция

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"По меньшей мере 3 вражеских беспилотника сбили сегодня во время воздушной атаки на Киевскую область. Сотрудники полиции устанавливают места падения вражеских целей. По предварительной информации, разрушений и пострадавших не обнаружено", – говорится в сообщении.

Напомним

17 ноября в Киевской области ПВО сбила несколько вражеских объектов, которые летели в критическую инфраструктуру – "прилетов" не было, сообщил глава ОВА Алексей Кулеба.