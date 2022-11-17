Ворог цілився в інфраструктуру: на Київщині успішно відпрацювала ППО

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"Київщина! Сили ППО збили декілька ворожих об’єктів, що цілились у нашу критичну інфраструктуру. Прильотів в області немає", – повідомив Кулеба.

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За словами голови ОВА, ситуація зі світлом в Київській області залишається складною – введено екстрені відключення електрики. Їхня тривалість залежить від безпекової ситуації та швидкості відновлення інфраструктури, повідомив КУлеба.

Нагадаємо

Сьогодні над Києвом під час повітряної тривоги збили чотири ракети та п'ять дронів-камікадзе "Шахед".