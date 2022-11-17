Ворог цілився в інфраструктуру: на Київщині успішно відпрацювала ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Сьогодні у Київській області під час повітряної тривоги ППО збила кілька ворожих об'єктів, які летіли у критичну інфраструктуру – "прильотів" не було. Про це в Telegram повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, передає УНН.
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"Київщина! Сили ППО збили декілька ворожих об’єктів, що цілились у нашу критичну інфраструктуру. Прильотів в області немає", – повідомив Кулеба.
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За словами голови ОВА, ситуація зі світлом в Київській області залишається складною – введено екстрені відключення електрики. Їхня тривалість залежить від безпекової ситуації та швидкості відновлення інфраструктури, повідомив КУлеба.
Нагадаємо
Сьогодні над Києвом під час повітряної тривоги збили чотири ракети та п'ять дронів-камікадзе "Шахед".