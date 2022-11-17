Враг целился в инфраструктуру: в Киевской области успешно отработала ПВО

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"Киевская область! Силы ПВО сбили несколько вражеских объектов, которые целились в нашу критическую инфраструктуру. Прилетов в области нет", – сообщил Кулеба.

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По словам главы ОВА, ситуация со светом в Киевской области остается сложной – введены экстренные отключения электричества. Их продолжительность зависит от ситуации и скорости восстановления инфраструктуры, сообщил Кулеба.

Напомним

Сегодня над Киевом во время воздушной тревоги сбили четыре ракеты и пять дронов-камикадзе "Шахед".