Враг целился в инфраструктуру: в Киевской области успешно отработала ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сегодня в Киевской области во время воздушной тревоги ПВО сбила несколько вражеских объектов, которые летели в критическую инфраструктуру – "прилетов" не было. Об этом в Telegram сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, передает УНН.
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"Киевская область! Силы ПВО сбили несколько вражеских объектов, которые целились в нашу критическую инфраструктуру. Прилетов в области нет", – сообщил Кулеба.
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По словам главы ОВА, ситуация со светом в Киевской области остается сложной – введены экстренные отключения электричества. Их продолжительность зависит от ситуации и скорости восстановления инфраструктуры, сообщил Кулеба.
Напомним
Сегодня над Киевом во время воздушной тревоги сбили четыре ракеты и пять дронов-камикадзе "Шахед".