Над Києвом під час тривоги збили 4 ракети та 5 “Шахедів” - КМВА

Цитата

"За час повітряної тривоги над Києвом знищили 4 ракети та 5 БПЛА “Shahed”, - повідомили у КМВА.

Раніше

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що російські окупанти здійснили удари по українському газовидобутку та промислових підприємствах.