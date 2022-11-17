Над Києвом під час тривоги збили 4 ракети та 5 “Шахедів” - КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Над Києвом під час повітряної тривоги збили 4 ворожих ракети та 5 дронів-камікадзе, повідомили у КМВА у четвер, 17 листопада, у Telegram, пише УНН.
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"За час повітряної тривоги над Києвом знищили 4 ракети та 5 БПЛА “Shahed”, - повідомили у КМВА.
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